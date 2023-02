Tesla, Eberhard: auto a guida autonoma di Elon Musk sono un pericolo

Le dichiarazioni

approfondimento

Elon Musk assolto dall'accusa di frode per un tweet su Tesla

"Mi piace vedere quando le persone pensano che si costruiscono macchine che la gente può guidare. È un errore pensare a una macchina come un software, tipo iPhone o altro. Non è la stessa cosa. Io ho un iPhone e ogni volta faccio un aggiornamento, spuntano errori". Quando succede "le mie app di notizie vanno in tilt, ma non è un problema così grande. Ma se invece succede nel software che, per esempio, controlla i freni della mia auto o il volante, può diventare molto pericoloso". Da ricordare che Eberhard è stato cacciato da Tesla con l’arrivo di Musk. Che poi si è presentato come il vero fondatore della compagnia. Per questo l’ex Ceo gli aveva fatto causa. Nel frattempo i rapporti non sono migliorati. E sul progetto di auto senza guida le distanze sono sempre più larghe. "Quando io ero lì l’autopilota non c’era. Non abbiamo mai pensato a una cosa del genere", ha concluso Eberhard. Di recente 362mila Tesla sono state richiamate per problemi con il Full Self Driving.