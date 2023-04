Nato, Finlandia da domani ufficialmente nell'Alleanza

La replica di Mosca

Stoltenberg, durante la conferenza stampa, ha anche chiamato in causa la Russia di Putin, il quale “voleva meno Nato al confine". Ma ora, con l'adesione della Finlandia, "ce ne sarà di più", ha detto ancora. Il Segretario generale dell’Alleanza ha aggiunto che "non è Mosca che decide chi aderisce, la porta della Nato rimane aperta. Lo dimostreremo chiaramente domani, alzando la bandiera della Finlandia" nella sede del quartier generale della Nato, e anche quella della Svezia, "speriamo nel prossimo futuro". Non si è fatta attendere la replica di Mosca che, per voce del viceministro degli Esteri, Alexander Grushko, ha fatto sapere che ''la Federazione russa rafforzerà il suo potenziale militare verso Ovest e Nordovest in risposta all'ingresso della Finlandia della Nato''.