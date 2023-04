Tel Aviv, governo approva costituzione Guardia nazionale per Israele

Si tratta di un corpo specializzato di circa due mila uomini addestrati a gestire varie situazioni di emergenza. Una commissione della sicurezza ha 90 giorni di tempo per decidere quali saranno "le prerogative" della Guardia e se dipenderà dal capo della polizia ascolta articolo Condividi

Costituita la Guardia nazionale per Israele al servizio del ministero per la Sicurezza nazionale, diretto da Itamar Ben Gvir. Lo ha deciso il governo di Tel Aviv con a capo Benyamin Netanyahu. Si tratta di un corpo specializzato di circa due mila uomini addestrati a gestire varie situazioni di emergenza, dalla criminalità nazionalista al terrorismo. Inoltre rafforzerà i ruoli attualmente ricoperti dalla polizia israeliana nelle zone più a rischio. Il ministro Ben Gvir ha definito l'istituzione della Guardia “una notizia importante per i cittadini israeliani e che migliorerà la sicurezza personale”.

Il finanziamento Una commissione della sicurezza israeliana ha 90 giorni di tempo per decidere quali saranno "le prerogative della Guardia" e se dipenderà dal capo della polizia o da un altro ente. L' esecutivo ha approvato un finanziamento di circa un miliardo di shekel (circa 250 milioni di euro) per la creazione del Corpo di Guardia, riducendo di 1% il budget di altri ministeri. Un’ iniziativa che non piace all'opposizione e alla polizia israeliana, come riferisce The Times of Israel.

approfondimento Israele, Netanyahu: "Ho deciso di rinviare la riforma giudiziaria"

Procura e polizia sono contrari al taglio dei fondi L'ispettore capo della polizia israeliana, Kobi Shabtai, e il procuratore generale del Paese, Gali Baharav-Miara, si sono dichiarati contrari alla proposta del ministro della sicurezza nazionale di tagliare i fondi dei ministeri per la creazione del Corpo della Guardia Nazionale. In una lettera aperta pubblicata oggi sul sito israeliano, Shabtai avverte che questa proposta è "completamente inutile e potrebbe portare a conseguenze disastrose per il Paese”. E il procuratore generale mette in guardia contro i "problemi legali" che potrebbe comportare questa nuova forza.

approfondimento Proteste in Israele contro riforma giustizia, cosa sta succedendo

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie