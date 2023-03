Usa, dà 7 mld in eredità allo Stato: giallo su miliardario sconosciuto

Si tratta di un pagamento di una maxi-imposta sulla successione, la più alta dal 2005. Non si conosce l'identità del Paperone deceduto, non faceva parte della classifica di Forbes ma in vita avrebbe accumulato un patrimonio stimato tra i 17 e i 35 miliardi di dollari

Da giorni in America ci si sta interrogando riguardo all'identità di un miliardario recentemente scomparso. Tutto nasce dal pagamento di una maxi imposta di successione da 7 miliardi di dollari ricevuta dal Tesoro americano lo scorso 28 febbraio. Si tratta di una cifra record, la più alta per questo tipo di tasse da almeno il 2005, come riportano i media. Il fatto è che nessuno dei super ricchi americani è morto nel 2022, e la cosa strana è come possa una persona con un tale patrimonio essere vissuta fuori dai radar sino alla fine. Un portavoce del Tesoro ha spiegato al sito Quartz che "non si è trattato di un errore", e anche un portavoce dell'Internal Revenue Service ha escluso problemi con il sistema di elaborazione. Queste sono le uniche informazioni a disposizione visto che le norme sulla privacy impediscono ai funzionari governativi di rendere noti dettagli su qualsiasi dichiarazione dei redditi.