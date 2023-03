Maternità surrogata, attrice spagnola diventa madre a 68 anni

La donna è diventata mamma di una bambina nata grazie alla gestazione per altri in un ospedale di Miami. La Gpa è vietata in Spagna e la maggioranza di governo si è espressa nettamente contro questa pratica

Un’attrice spagnola di 68 anni, Ana Obregón, è diventata madre grazie al ricorso alla maternità surrogata negli Stati Uniti, scatenando un grande dibattito nel suo Paese d’origine. La notizia è stata diffusa dalla rivista di gossip, ¡Hola!, che ha pubblicato in copertina una foto dell'attrice e conduttrice televisiva che lascia un ospedale di Miami con una neonata in braccio. Ana Obregon ha poi confermato la notizia sul suo account Instagram. "E' arrivata una luce piena d'amore nella mia oscurità. Non sarò mai più sola, vivo di nuovo", ha scritto sul social l'attrice. La donna nel 2020 ha perso un figlio morto per un tumore a 27 anni.

Il governo di Sanchez contro la Gpa

Attualmente, la pratica della "gestazione per altri" è proibita in Spagna, anche se l'iscrizione all'anagrafe di figli nati in questo modo all'estero è generalmente tollerata. Nettamente contrari si sono detti i partiti dell'attuale governo di centrosinistra, Partito Socialista e Unidas Podemos. "Il corpo delle donne non si può commercializzare", ha dichiarato a cronisti Félix Bolaños, considerato braccio destro del premier Pedro Sánchez in quanto ministro della Presidenza. "Dovremmo trovare il modo di evitare che qualcuno vada all'estero a cercare modi di affittare una donna per avere dei bambini e possa poi tornare in Spagna e registrarli come se non fosse successo nulla", ha aggiunto alla televisione pubblica Tve il portavoce parlamentare socialista Patxi López "Non condivido un modello di vita basato sullo sfruttamento di donne povere", ha aggiunto la vicepremier Yolanda Díaz (Unidas Podemos).

Il Partito Popolare: "Non è la questione più urgente per il Paese"

Da parte sua, il Partito Popolare (centrodestra) propone "un dibattito serio" per "mettere ordine" sulla questione. Riguardo a indiscrezioni su una possibile apertura della formazione a legalizzare la maternità surrogata "quando non sono previsti compensi economici", il leader Alberto Núñez Feijóo ha dichiarato: "Non c'è una presa di posizione del partito ulteriore a quella di considerare che il dibattito esiste", aggiungendo però anche che questa "non è la questione più urgente" che affronta il Paese. Favorevole invece a una maternità surrogata "altruista" e con limiti d'età per i genitori il partito liberale Ciudadanos.