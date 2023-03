Ubs, Sergio Ermotti nominato amministratore delegato

Sergio Ermotti è il nuovo ceo di Ubs per pilotare l'acquisizione di Credit Suisse , lo ha annunciato il consiglio di amministrazione della banca. "Il consiglio di amministrazione di Ubs ha nominato Sergio Pietro Ermotti chief executive officer e presidente del cda del gruppo, con effetto dal 5 aprile 2023", si legge in un comunicato.

La transizione per l'acquisizione di Credit Suisse

Ermotti, che è attualmente presidente di Swiss Re, riprende il ruolo che ha ricoperto per nove anni dopo l'assemblea generale annuale della prossima settimana. L'attuale ceo di Ubs Ralph Hamers rimarrà nella banca per un periodo di transizione. All'inizio di questo mese, Ubs ha accettato di acquisire la sua rivale Credit Suisse dopo che questa è finita nella bufera perdendo la fiducia del mercato. La prima combinazione di due grandi banche da decenni a questa parte si preannuncia complessa da portare a termine, pur offrendo un potenziale significativo per espandere il business della gestione patrimoniale su cui Ubs si è concentrata. Hamers "ha accettato di dimettersi per servire gli interessi della nuova combinazione del settore finanziario svizzero e del Paese", ha dichiarato Ubs nella nota con cui ha annunciato il passaggio del testimone.