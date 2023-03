Strage centro migranti, agenti in fuga lasciano morire detenuti. VIDEO

L'indignazione dopo la diffusione del filmato

A seguito della diffusione del video, molti utenti hanno ricondiviso le immagini sui propri social network esprimendo il loro shock. Tanti i commenti sdegnati, per quello che viene definito un fallimento da parte del personale, e tanti coloro puntano il dito contro uno degli uomini in uniforme che sembra ignorare un migrante chiuso dietro una porta con le sbarre. Poiché il video non ha audio, non è possibile accertare cosa è stato detto quando è scoppiato l'incendio. Inoltre, non è chiaro cosa faccia il personale in uniforme quando non è davanti alla telecamera. Adán Augusto López, ministro degli interni messicano, non ha negato la provenienza del video quando gli è stato chiesto da un giornalista messicano, ma non ha commentato ulteriormente. Il filmato sembra confermare il racconto della moglie di un migrante venezuelano sopravvissuto all'incendio.