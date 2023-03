Messico, fiamme in un centro migranti: almeno 37 morti

Il rogo è divampato in una struttura situata nella città messicana di Ciudad Juarez, al confine con gli Stati Uniti. Lo ha comunicato lo Stato di Chihuahua, come segnala anche la Cnn

Al momento è di almeno 37 morti il bilancio legato ad un incendio divampato oggi in un centro per migranti nella città messicana di Ciudad Juarez, al confine con gli Stati Uniti. Lo ha comunicato, attraverso una nota, lo Stato di Chihuahua, come segnala anche la Cnn .

Le indagini in attesa di capire le cause del rogo

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, l'incendio si è sviluppato presso l'ufficio dell'Istituto Nazionale per le Migrazioni (INM) dopo che 71 migranti erano stati bloccati nelle strade della città ed erano stati condotti nel centro. Le indagini sono in corso e, per ora, non sono ancora state rese note le cause dell'incendio e la nazionalità delle vittime.