Amsterdam ai giovani turisti inglesi ubriachi: "State alla larga"

“Stay away”. Una campagna pubblicitaria che è un ordine: “State alla larga”. Destinatari del singolare appello sono giovani uomini britannici, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, “intimati” a non viaggiare ad Amsterdam qualora il loro intento sia esclusivamente quello di eccedere con alcol e droghe. È proprio a loro che si rivolge l’amministrazione della città olandese, impegnata a scrollarsi di dosso l'immagine di capitale europea del sesso e della droga. Una campagna pubblicitaria on line ad hoc (parte della Visitors Economy Vision 2035) che sta già facendo molto discutere. “I visitatori rimangono i benvenuti, ma non se si comportano male e causano fastidio. Allora noi come città diciamo: piuttosto no, state alla larga”, ha detto l’assessore Mbarki, responsabile degli affari economici per mantenere vivibile la città.