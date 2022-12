Amsterdam, quartiere a luci rosse con le vetrine coperte da tende

Le lavoratrici sono contrarie

Amsterdam, addio ai tour gratuiti nel distretto a luci rosse

Secondo il partito liberale olandese, che ha proposto la nuova legge, il lavoro sessuale è diventato un'attrazione turistica, che ha portato a comportamenti "degradanti e indesiderabili" nei confronti dei lavoratori del sesso, da parte di turisti ubriachi. Comportamento, questo, che "non contribuisce a migliorare la posizione delle donne nell'era MeToo". Tuttavia, le stesse lavoratrici del sesso in città hanno affermato che le nuove misure le renderanno meno sicure in quanto non saranno in grado di vedere chi le ha prenotate fino all’arrivo del cliente. Altre misure per reprimere il turismo molesto, tra l'altro, sono state votate questa settimana insieme alla proposta per costringere le tende a rimanere chiuse.