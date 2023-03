Un assalto pianificato e studiato in ogni singolo dettaglio. È quello portato a termine da Audrey Elizabeth Hale, la 28enne killer transgender che ha aperto il fuoco alla Covenant School di Nashville, negli Stati Uniti, uccidendo sei persone, tra cui tre bambini. Hale, ex alunna della scuola, laureata e grafica di professione, è entrata nella scuola aprendo una delle porte laterali a colpi di arma da fuoco: era in possesso di piantine dell'edificio. Prima di compiere la strage avrebbe lasciato un manifesto del quale la polizia non ha ancora rivelato i contenuti. La stessa polizia non ha confermato che il suo definirsi transgender abbia a che fare con le ragioni del gesto.