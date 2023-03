Usa, sparatoria in una scuola di Nashville: almeno sette morti

Nel tragico bilancio dell'assalto armato alla Covenant School anche la donna che avrebbe aperto il fuoco, probabilmente una teenager. Tre adulti e tre bambini tra le vittime, diversi i feriti trasportati in ospedale

È di almeno sette morti il tragico bilancio di una sparatoria andata in scena in una scuola di Nashville, nel Tennessee. Tra le persone che hanno perso la vita alla Covenant School, riportano i media americani, ci sarebbe anche la donna responsabile dell'attacco, probabilmente una teenager, armata, secondo le prime ricostruzioni, con almeno due fucili d'assalto e una pistola.

Tre adulti e tre bambini tra le vittime

Nello specifico, sarebbero tre le vittime tra i bambini e altrettante quelle tra gli adulti che, in quel momento, si trovavano all'interno del complesso scolastico. Diverse altre persone sarebbero state portate in ospedale dopo l'intervento delle forze speciali, che hanno neutralizzato l'attentatrice. L'istituto è abitualmente frequentato da poco più di 200 studenti, dall'asilo alla prima media.

La polizia indaga sulle circostanze dell'assalto

"Stiamo cercando di identificare l'aggressore, una donna, probabilmente una teenager", ha spiegato la polizia. "Stiamo analizzando i filmati all'interno della scuola per capire esattamente cosa sia accaduto", hanno aggiunto gli inquirenti. La ragazza sarebbe entrata nella scuola da una porta laterale. A condannare l'ennesima strage negli Stati Uniti, la 128esima sparatoria dall'inizio del 2023, è intervenuta anche la first lady Jill Biden. "Un'altra sparatoria in una scuola. Sono senza parole: i nostri bambini meritano molto meglio", ha dichiarato la moglie del presidente americano Joe Biden.