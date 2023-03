Sparatoria Nashville, Biden criticato per battuta sul gelato

Il Presidente Biden è stato criticato ieri sera per aver scherzato, nella sua prima apparizione pubblica dopo la sparatoria di Nashville, sul fatto che si era presentato in pubblico solo perché aveva sentito dire che sarebbe stato servito il suo gelato preferito. Il video della battuta è stato pubblicato sul web ed è diventato subito virale. "Mi chiamo Joe Biden. Sono il marito della dottoressa Jill Biden. Mangio il gelato Jeni's con gocce di cioccolato. Sono sceso perché ho sentito che c'era il gelato con gocce di cioccolato. A proposito, ne ho un intero frigorifero pieno al piano di sopra. Pensate che stia scherzando? Non è così", ha esordito il presidente tra le risate del pubblico in apertura del vertice delle Imprese a conduzione femminile tenuto alla Casa Bianca.

Le critiche

Biden ha poi definito la sparatoria che ha provocato sei morti, tra cui due bambini, "nauseante" e "straziante", chiedendo al Congresso di fare di più per "fermare la violenza delle armi". Tuttavia, i critici lo hanno attaccato per la reazione inappropriata e il tono apparentemente scherzoso con cui ha affrontato la tragedia. "Dire che ha frainteso il momento sarebbe un eufemismo", ha commentato l'ex governatore del New Jersey Chris Christie a Fox News. "Oltre al tentativo inopportuno di fare dell'umorismo, la prolungata divagazione di Biden sul gelato sarà probabilmente usata da coloro che dicono che (il presidente) è semplicemente troppo vecchio per essere eletto per un secondo mandato", scrive il New York Post.