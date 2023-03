Saman, respinta la richiesta di liberazione su cauzione per il padre

Il processo in Italia Intanto in Italia prosegue il processo per il delitto di Saman davanti alla Corte d'assise di Reggio Emilia. Imputati, in concorso tra loro, i genitori, lo zio e due cugini con l'accusa di omicidio, distruzione di cadavere e sequestro della ragazza. Nell'attesa di una decisione sull'estradizione, il ministro Nordio ha inoltrato alle autorità del Pakistan la richiesta della Corte perché il padre della ragazza partecipi al processo in video conferenza. L'uomo in un primo momento non ha però dato il consenso e non ha partecipato alle prime udienze, ma avrebbe poi cambiato idea, secondo i suoi legali.