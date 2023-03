Jack Ma, fondatore Alibaba torna in Cina e fa visita a una scuola

Il miliardario era scomparso dalla vita pubblica cinese due anni fa, dopo aver criticato il sistema finanziario del Paese e averne chiesto la riforma. Nel 2020 in un discorso Jack Ma aveva accusato il governo e le banche di avere una mentalità da “banco dei pegni”. Di lì a poco il suo impero aziendale è stato sottoposto a forti pressioni. Come quella in cui l’ente regolatore del Paese ha fermato l’offerta pubblica delle azioni di Ant Group sulle borse di Shanghai e Hong Kong. Quella di Ant Group sarebbe stata una delle più grandi IPO della storia, che avrebbe raccolto 30 miliardi di dollari. C’è stata anche una maxi-multa a carico di Alibaba da 2,6 miliardi di dollari. Di conseguenza la decisione dell’imprenditore cinese di scomparire dal suo paese.

Gli investitori stranieri

approfondimento

Secondo il Financial Times Jack Ma ha trascorso diversi mesi in Giappone per poi spostarsi in Israele e Stati Uniti. Ma è stato anche ad Hong Kong, e in Thailandia. La sua assenza dalla Cina ha preoccupato gli investitori stranieri che hanno temuto in questo periodo ulteriori ristrettezze per il settore privato, sotto la presidenza di Xi Jinping in Cina. Il ritorno in Cina del fondatore di Alibaba dunque arriva mentre Pechino cerca di ripristinare la fiducia nella classe imprenditoriale.