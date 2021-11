Alibaba, Single Day 2021 da record: incassati 84,5 miliardi di dollari

Circa 290.000 marchi hanno partecipato alla campagna di promozioni e sconti online, dall'1 all'11 novembre. La rivale JD.com ha riferito vendite per 48,7 miliardi di dollari

La multinazionale dell'ecommerce Alibaba ha centrato 84,5 miliardi di dollari di vendite durante le giornate di sconti e promozioni in occasione dell'11 novembre, la 'Giornata dei Single'. Si tratta di una festa cinese nella quale si celebra l'orgoglio di essere single. In concomitanza con le giornata dedicate, sono arrivati questi numeri impressionanti, che sono riusciti a spazzare via i 74 miliardi del 2020, nonostante il gruppo di Hangzhou sia alle prese con la stretta normativa del governo e con la pandemia del Covid-19.