FT contro carbonara e parmigiano, Coldiretti: "Attacco surreale"

"Dal Financial Times arriva un attacco surreale ai piatti simbolo della cucina italiana, proprio in occasione dell'annuncio della sua candidatura a patrimonio immateriale dell'umanità all'Unesco". È il commento della Coldiretti all’articolo del Financial Times che ha intervistato Alberto Grandi, storico dell'alimentazione e docente all'università di Parma, che ha bocciato i piatti tipici della gastronomia nazionale. Grandi già in passato si era dedicato a sfatare alcuni "miti" della tradizione culinaria italina. Nell'articolo sono finiti piatti tipici nostrani come la carbonara, il tiramisù, il panettone e il parmigiano. Su quest'ultimo, nell'intervista si legge che "prima degli anni '60 le forme di parmigiano pesavano solo circa 10 kg (rispetto alle pesanti forme da 40 kg che conosciamo oggi) ed erano racchiuse in una spessa crosta nera. Aveva una consistenza più grassa e morbida rispetto a quella attuale" e che "la sua esatta corrispondenza moderna è il parmigiano del Wisconsin".