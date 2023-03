La Corea del Nord ha lanciato altri due missili nel Mar del Giappone

Mondo

A un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina , Pechino ha reso nota la “Posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina”, un documento di 12 punti che vuole raggiungere una de-escalation tra le parti. All’interno la Cina menziona la sicurezza dei civili , il rispetto del diritto internazionale umanitario e si dimostra contraria agli attacchi contro le centrali nucleari. Il documento prevede il rigetto di uso e minaccia delle armi atomiche , la fine delle ostilità , la ripresa dei colloqui di pace e l 'eliminazione delle sanzioni

LA SICUREZZA - Al secondo punto c'è l'abbandono della "mentalità della Guerra Fredda": la sicurezza di un Paese non può andare a scapito di quella di altri Paesi e "la sicurezza regionale non può essere garantita rafforzando o addirittura espandendo i blocchi militari". Secondo Pechino è necessario un concetto di sicurezza comune, globale, cooperativo e sostenibile per la stabilità a lungo termine del mondo