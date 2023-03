Uk, fuoriuscita petrolio nel Dorset: dichiarata emergenza

Economia

Prezzo della benzina, quanto pesa l’accisa sul carburante

Mettere mano all'imposta, che dal 1995 è definita in maniera unitaria e contribuisce al bilancio dello Stato nel suo complesso, ridurrebbe i costi, ma avrebbe anche un effetto sulle finanze statali

Il governo Meloni ha deciso di non inserire nel decreto sulla trasparenza dei prezzi una norma che riguardi il taglio dell'accisa sul carburante. Tuttavia ha "aggiustato" una norma che già esiste e consente di ridurre l'accisa se il prezzo supera almeno il 2% del valore indicato nel Def: in caso di aumento del prezzo del greggio e quindi dell'Iva in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato potrà essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa

Il taglio dell'accisa sui carburanti è stato introdotto per la prima volta a marzo 2022 dal governo Draghi, e poi prorogato più volte fino al 18 novembre 2022. Anche il governo Meloni aveva prorogato la misura fino al 31 dicembre 2022, ma per il mese di dicembre aveva ridotto lo sconto a 15 centesimi al litro (e non più 25) su benzina e gasolio e a 5 centesimi (e non più 9) sul Gpl