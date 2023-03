Carburanti, prezzo benzina e gasolio in calo oggi in Italia

Prezzi in calo sulla rete carburanti. Recependo i ribassi segnalati nei giorni scorsi, le medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e soprattutto diesel risultano infatti in discesa. Infatti, nonostante il secondo deciso rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, questa mattina sono in netto calo i prezzi dei carburanti alla pompa: la media nazionale della benzina in fai da te è sotto 1,86 euro/litro, quella del gasolio a 1,8 euro/litro. Brent sui 70 dollari, ai minimi da novembre 2021. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Q8 -1 cent/litro, per Tamoil -3 cent/litro, sempre sul gasolio.