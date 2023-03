Siria, raid Usa dopo un attacco con drone attribuito all’Iran

Il commento del segretario alla Difesa americano

"Sotto la direzione del presidente Biden, ho autorizzato le forze del comando centrale degli Stati Uniti a condurre attacchi aerei di precisione stasera nella Siria orientale contro strutture utilizzate da gruppi affiliati al Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran (Irgc)", ha spiegato il segretario alla Difesa americano, Lloyd J. Austin III. "Gli attacchi aerei sono stati condotti in risposta all'attacco di oggi, nonché a una serie di recenti attacchi contro le forze della coalizione in Siria da parte di gruppi affiliati all'Irgc", ha poi aggiunto.

Misure necessarie per difendere la popolazione

Di norma, attacchi di precisione come quello sferrato in Siria hanno lo scopo di proteggere e difendere il personale statunitense, di solito volti a limitare il rischio di escalation e ridurre al minimo le vittime. "Come ha chiarito il presidente Biden, prenderemo tutte le misure necessarie per difendere il nostro popolo e risponderemo sempre in un momento e in un luogo a nostra scelta", ha riferito ancora il segretario Austin. "Nessun gruppo colpirà impunemente le nostre truppe". In ultimo, il cordoglio per la vittima. "I nostri pensieri sono con la famiglia e i colleghi del contractor che è stato ucciso e con coloro che sono stati feriti nell'attacco di oggi", ha concluso il segretario.