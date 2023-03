Raid aereo di Israele in Siria, chiuso l'aeroporto di Aleppo

L'aeronautica israeliana ha condotto un raid sull'aeroporto di Aleppo , in Siria , alle prime ore di questa mattina, costringendo lo scalo a sospendere l'operatività. Lo riferisce la Tass citando l'emittente Al Arabiya. Secondo il rapporto, quattro missili sono stati lanciati verso l'aeroporto. Si sono sentite esplosioni ad Aleppo e Latakia. L'aviazione israeliana ha già colpito l'aeroporto di Aleppo il 7 marzo e lo scalo ha dovuto sospendere le sue operazioni per alcuni giorni.

Il raid israeliano in Siria

Israele ha condotto attacchi aerei contro diversi obiettivi in Siria, riportano i media siriani. Tra gli obiettivi, la capitale Damasco, l'aeroporto internazionale di Aleppo e l'area di Latakia. Secondo i rapporti, i sistemi di difesa aerea siriani sono stati attivati dopo il lancio di quattro missili da ovest. Sarebbe la seconda volta in questo mese che Israele colpisce obiettivi in Siria. Nel raid di due settimane fa all'aeroporto internazionale di Aleppo sono rimaste uccise diverse persone.