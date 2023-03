Gli organizzatori hanno spiegato in un incontro con la stampa che la protesta durerà tutta la giornata, inizierà a mezzanotte del 26 e finirà 24 ore dopo. Riguarderà i trasporti ferroviari di lunga tratta, quelli regionali, il trasporto urbano e gli aeroporti ascolta articolo Condividi

È stato proclamato in Germania per il 27 marzo un maxi sciopero dei dipendenti dei trasporti pubblici che potrebbe paralizzare il Paese. Ad annunciare la protesta sono stati i sindacati Evg e i Verdi. Lo sciopero riguarderà i trasporti ferroviari di lunga tratta, quelli regionali, il trasporto urbano e gli aeroporti. Pochi giorni fa la protesta di 24 ore da parte del personale di sicurezza in quattro aeroporti tedeschi aveva portato alla cancellazione di oltre 350 voli.

Gli organizzatori hanno spiegato in un incontro con la stampa che la protesta durerà tutta la giornata, inizierà a mezzanotte del 26 marzo e finirà 24 ore dopo. L'obiettivo dei Verdi è aumentare la pressione sulla terza tornata di trattative al via proprio il 27 marzo tra lo Stato e i Comuni. Viene chiesto anche un aumento salariale nel trasporto pubblico del 10,5% e almeno 500 euro in più in busta paga. La sigla Evg, che rappresenta il settore del traffico ferroviario, chiede un aumento di almeno 650 euro. La mobilitazione toccherà ferrovie e scali aeroportuali, ma anche l'amministrazione del trasporto navale. La circolazione urbana sarà colpita in sette Laender.

Intanto in Francia nona giornata di scioperi e mobilitazioni nazionali contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, all'indomani dell'intervista tv del presidente che ha suscitato critiche al veleno da parte di sindacati e opposizioni. Intervistato in diretta su TF1 e France 2 dopo settimane di tensioni sociali, Macron è andato dritto sulla sua strada, dichiarando che la riforma - la più importante del suo quinquennato all'Eliseo - verrà applicata "entro fine anno" e si è detto pronto ad assumersene tutta "l'impopolarità necessaria, in nome dell'interesse superiore della nazione". A Parigi il corteo di protesta è partito da piazza della Bastiglia, in direzione République e poi place de l'Opéra. Per la giornata di oggi il ministero dell'Interno ha schierato un numero di poliziotti mai toccato in questi due mesi di contestazione, 12.000, di cui 5.000 soltanto nella capitale.

Dopo la sospensione dello sciopero dei lavoratori ferroviari, è stato invece confermato in Inghilterra dall'11 al 15 aprile la protesta dei cosiddetti 'junior doctors'. Si tratta dei giovani medici già qualificati che esercitano mentre fanno pratica post-laurea in cambio di stipendi mediamente modesti negli ospedali del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs), contribuendo in modo decisivo alla copertura di alcuni servizi. La categoria, rappresentata dalla British Medical Association (Bma, sindacato di riferimento dei camici bianchi nel Regno), lo ha deciso oggi in seguito al fallimento del tentativo di riapertura del tavolo negoziale con i vertici dell'Nhs e con Steve Barclay, ministro della Sanità nel governo Tory di Rishi Sunak.