Florida, lanciato primo razzo stampato in 3D ma non raggiunge l'orbita

C'è stata un'anomalia durante la separazione del secondo stadio, che ha fermato la corsa verso l'orbita terrestre del primo razzo al mondo stampato in 3D. Costruito dalla startup aerospaziale Relativity Space, è l'oggetto di maggiori dimensioni mai realizzato con una stampante in 3D e, pur non avendo messo a segno il suo obiettivo - osserva la società - segna un passo avanti per l'azienda californiana.

Le caratteristiche del razzo

Presentato come meno costoso da produrre e per volare, il razzo Terran 1 senza equipaggio è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, alle 23:25 di mercoledì ora locale (le 4:25 di giovedì in Italia). Sebbene non sia riuscito a raggiungere l'orbita, il lancio ha dimostrato (al terzo tentativo) che il razzo, la cui massa è per l'85% stampata in 3D, potrebbe resistere ai rigori del decollo. Inizialmente il lancio era stato programmato per l'8 marzo, ma è stato rinviato all'ultimo minuto a causa di problemi di temperatura del propellente. Un secondo tentativo, l'11 marzo, era stato cancellato a causa di problemi di pressione del carburante. Se Terran 1 avesse raggiunto l'orbita terrestre bassa, secondo Relativity sarebbe stato il primo veicolo a metano finanziato privatamente a farlo al primo tentativo. Terran 1 non trasportava un carico utile per il suo primo volo, ma il razzo alla fine sarà in grado di portare fino a 1.250 chilogrammi nell'orbita terrestre bassa. Il razzo è alto 33,5 metri e ha un diametro di 2,2 metri.