Inondazioni in California, migliaia di persone fatte evacuare

Continua l’emergenza maltempo in California. Le piogge torrenziali hanno causato forti inondazioni spazzando via strade e case. Alcuni tratti dell’autostrada della costa del Pacifico sono stati chiusi al traffico. Migliaia di famiglie sono state fatte evacuare. La California centrale e meridionale, compresa l’area di Los Angeles, sono sotto controllo per le alluvioni, riferisce la BBC.