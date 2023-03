Alluvioni in California, almeno due morti: Biden offre aiuti

Il presidente statunitense ha chiamato il governatore della California, Gavin Newsom, per garantire "il totale sostegno del governo federale in risposta alle inondazioni, frane e smottamenti"

Un'altra potente tempesta ha colpito la California durante la notte, con migliaia di persone evacuate, almeno due morti e un argine ceduto nella contea costiera di Monterey. "Speravamo di evitare e prevenire questa situazione, ma lo scenario peggiore e' arrivato con l'esondazione del fiume Pajaro e la rottura degli argini verso mezzanotte", ha scritto su Twitter Luis Alejo, un supervisore della contea di Monterey. Intanto ieri il presidente statunitense Joe Biden ha chiamato il governatore della California, Gavin Newsom, per garantire "il totale sostegno del governo federale in risposta alle inondazioni, frane e smottamenti" causate dalla forti piogge che si stanno abbattendo sullo stato in queste ore. Venerdì il presidente aveva approvato la dichiarazione d'emergenza per la California.