Meteorologa della CBS sviene durante le previsioni del tempo. VIDEO

La meteorologa Alissa Carlson Schwartz ha lasciato di sasso gli spettatori quando è crollata in diretta TV, un attimo dopo essere stata annunciata dai co-conduttori di KCAL per il bollettino meteo di Los Angeles.

Una meteorologa della CBS è stata ricoverata in ospedale dopo essere svenuta in diretta lo scorso sabato. Un momento terrificante diventato virale in poche ore sui social media.

Il malore in diretta e il ricovero in ospedale

Dal video circolato su Twitter, Schwartz era apparsa subito visibilmente pallida. Proprio negli istanti in cui veniva lanciata la sua diretta, la meteorologa si è sentita male: prima si è accasciata sulla scrivania, poi è caduta a terra battendo la testa. A quel punto le due conduttrici del programma principale si sono rese conto del malore e hanno lanciato un break pubblicitario. Il vicepresidente e direttore delle news della CBS Los Angeles, Mike Dello Stritto, ha raccontato che i colleghi di Schwartz hanno chiamato subito i servizi di emergenza sanitaria. La meteorologa è stata subito portata in un ospedale locale. La stessa Schwartz ha poi pubblicato su Facebook un messaggio: "Grazie per tutti i gentili auguri, mi sto riprendendo da un trauma cranico. Sono uscita dall'ospedale e sto bene". Non è chiaro se il collasso sia stato causato da un trauma cranico precedente, o se invece Schwartz lo abbia subito a causa della caduta. Secondo la meteorologa, il malore non sarebbe da collegare ai problemi cardiaci avuti nel 2014, problemi che avevano causato una situazione simile.