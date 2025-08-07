Turkmenistan, dopo più di 50 anni verrà spenta la Porta dell’Inferno

Cos’è la Porta dell’Inferno

Stando a quanto tradizionalmente riportato dalla storia del Turkmenistan, la cosiddetta Porta dell’Inferno si è formata nel 1971 in modo accidentale. Nel luogo dove ora c’è il cratere, infatti, vi era un grande giacimento di gas naturale del quale però, a inizio anni ‘70, non si era a conoscenza. Proprio lì un gruppo di geologi sovietici alla ricerca di petrolio aveva collocato una piattaforma di perforazione che aveva provocato il collasso del terreno e il conseguente sprigionamento di grandi quantità di gas. I geologi, nel timore che quel gas potesse essere velenoso, avevano deciso di dargli fuoco pensando che si sarebbe esaurito velocemente. Il loro piano, però, non ha funzionato e da quel momento il cratere non hai smesso di bruciare.