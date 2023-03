L'imprenditore italo canadese Rocco Meliambro ha comprato PornHub

Pornhub, società proprietaria della piattaforma di video-streaming porno, è stata acquisita da Ethical Capital Partners un fondo di private equity con sede a Ottawa, capitale del Canada . Tre anni fa, MindGeek, azionista di maggioranza di una serie di piattaforme e studi di streaming pornografico, è stata travolta da uno scandalo per la presunta pubblicazione di video di donne minorenni sulle sue piattaforme, con conseguente rottura dei legami con Visa e Mastercard, l’avvio di un’inchiesta da parte del parlamento canadese e la ricerca di un acquirente che mettesse a posto le cose. Ethical Capital è stata costituita l’anno scorso e afferma di essere focalizzata sulle aziende tecnologiche che “presentano complessità legali e normative e che danno valore alla trasparenza e alla responsabilità”. Questa è la sua prima operazione. Ethical Capital è guidata dall’imprenditore italo-canadese della cannabis Rocco Meliambro e dall’avvocato penalista Fady Mansour che è indicato come socio dirigente.

Che cos’è Ethical Capital Partners?

Il suo presidente, l’italo-canadese Rocco Meliambro, è un imprenditore della cannabis; ha lavorato come direttore della National Access Cannabis Corporation insieme al collega Chuck Rifici. Oltre a Meliambro, la società sarà guidata dall’avvocato penalista Fady Mansour che è indicato come socio dirigente. Mentre Derek Ogden, sovrintendente capo in pensione della Royal Canadian Mounted Police, è socio dello studio. "L’industria dell’intrattenimento per adulti sarà sempre oggetto di un significativo controllo legale e normativo - ha dichiarato Ogden nel comunicato -. Le nostre analisi precedenti alla chiusura hanno rivelato che MindGeek opera in modo legale e responsabile. Non vediamo l’ora di comunicare il percorso futuro della società e delle sue partecipazioni".