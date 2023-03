Usa, cittadini repubblicani in Oregon chiedono secessione verso Idaho

"Greater Idaho" è il movimento fondato dai cittadini dell'Oregon orientale per tentare di staccare le contee a maggioranza repubblicana dallo stato governato dai dem e unirsi definitivamente all'Idaho, guidato dai conservatori ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Separarsi dall'Oregon e unirsi all'Idaho. Questo l'obiettivo di un gruppo di cittadini repubblicani, che hanno creato il movimento "Greater Idaho" con lo scopo di chiedere la secessione per le contee in cui abitano dallo stato guidato dai democratici, per unirsi al vicino stato conservatore dell'Idaho.



Wintrow: un male per il Paese approfondimento Da Enron a Lehman Brothers, i più grandi crack della storia Usa Secondo Melissa Wintrow, leader della minoranza dem al Senato dell'Idaho è fortemente critica: "Sarebbe un male per tutti i soggetti coinvolti e un male per il Paese, e io mi oppongo a tutti i livelli". Wintrow ha spiegato che si sta facendo il possibile per risolvere questa problematica. La linea di chiedere colloqui formali tra i due stati sul trasferimento della linea di confine "non ha nessuna possibilità di successo", spiega la leader della minoranza. A febbraio, la Camera dell'Idaho ha approvato il disegno di legge che in questi giorni verrà discusso dal Senato statale. Ma non è ancora chiaro se la legge passerà.

Joe Biden esprime il suo dissenso approfondimento Chiusura Silicon Valley Bank, Biden: "Sistema bancario Usa è sicuro" Il movimento "Greater Idaho" e i suoi sostenitori vorrebbero l'annessione di 13 contee dell'Oregon, pari al 9% della sua popolazione, all'interno dei confini dell'Idaho. Anche il presidente degli Stati Uniti si è esposto in maniera critica riguardo alla questione, dopo aver ascoltato la notizia durante un volo sull'Air Force One verso Las Vegas : "Cosa diavolo sta succedendo? L'Idaho è uno stato bellissimo - avrebbe commentato il capo della Casa Bianca - ma no, dico sul serio, in realtà si sono mossi duramente. Hanno approvato risoluzioni nello Stato per poterlo fare". Nel frattempo i sostenitori del "Greater Idaho" rimangono in attesa dell'approvazione del disegno di legge da parte del Senato, per capire cosa ne sarà del loro progetto.