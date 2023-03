Brasile, Jair Bolsonaro ha annunciato il suo ritorno il 29 marzo

L'annuncio dell'ex presidente, che si trova in Florida dal 30 dicembre: "Il giorno previsto è il 29 di questo mese, ma sette giorni prima studierò le circostanze, per vedere com'è la situazione in Brasile, per capire come sono i contatti qui"

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che intende tornare in Brasile dagli Stati Uniti il 29 marzo. "Il giorno previsto è il 29 di questo mese, ma sette giorni prima studierò le circostanze, per vedere com'è la situazione in Brasile, per capire come sono i contatti qui", ha dichiarato Bolsonaro, che si trova in Florida dal 30 dicembre.