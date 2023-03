Ue, 130 eurodeputati chiedono una tassa sugli ultra-ricchi

Più di 130 eurodeputati hanno firmato una petizione che chiede l'introduzione di una tassa sulla ricchezza degli "ultra-ricchi" su scala internazionale per partecipare alla "transizione ecologica e sociale". "Quello che siamo riusciti a ottenere per le multinazionali, dobbiamo farlo ora per i ricchi", scrivono l'europarlamentare francese Aurore Lalucq (Socialisti e Democratici, sinistra) e l'economista Gabriel Zucman, promotori della campagna, in un articolo pubblicato oggi sul quotidiano Le Monde.