Davos, super ricchi al World Economic Forum: "Fateci pagare più tasse"

102 super ricchi lanciano un appello ai governi per una maggiore equità. Fra di loro anche Abigail Disney, erede del creatore di Topolino, da sempre in prima linea nel reclamare un fisco più giusto

La lettera

“Mentre il mondo ha sofferto in questi due anni di pandemia, molti di noi possono dire di aver visto aumentare le loro ricchezze. Pochi di noi, o forse nessuno può dire di aver pagato il giusto di tasse” scrivono i firmatari di questa lettera fra i quali c’è anche Abigail Disney, l’erede di Walt Disney da tempo in prima linea per reclamare un fisco più giusto. Nella lettera i super ricchi spiegano anche che “il sistema attuale ha creato una mancanza di fiducia tra le gente normale e le elite” e dunque è giusto chiedere ai ricchi di pagare di più. La lettera appello è stata presentata in concomitanza con le riunioni virtuali del World Economic Forum cominciato il 17 gennaio scorso.