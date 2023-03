1/8 ©IPA/Fotogramma

Non solo il Giappone è celebre per la fioritura degli alberi di ciliegio, anche in Cina si possono ammirare splendidi paesaggi, come nei dintorni della cittadina di Hangzhou, dove in questo periodo dell'anno la natura regala colori meravigliosi





