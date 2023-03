Migranti, Alarm Phone: “Persi i contatti con un barcone alla deriva"

La ong ha fatto sapere di essere molto preoccupata per le 47 persone a bordo di un’imbarcazione partita dalla Libia che necessita di essere soccorsa. L’allarme è scattato ieri sera, la guardia costiera libica sostiene debba intervenire l’Italia ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie dal mondo



"Abbiamo perso i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora”. È questo l’appello scritto nella notte da Alarm Phone, ong creata da una rete di attivisti per allertare i soccorsi in mare, a proposito di un'imbarcazione alla deriva da ieri tra le onde nel Mediterraneo centrale.

L’avvistamento e la richiesta di soccorso approfondimento Dl migranti, da stretta su scafisti a reato di strage in mare: i temi L’11 marzo Alarm Phone ha segnalato su Twitter di aver contattato un barcone, alla deriva con 47 migranti a bordo nel Mediterraneo centrale proveniente dalla Libia, che aveva bisogno di soccorsi immediati per via delle condizioni meteo "estremamente pericolose”. L'allarme è poi stato rilanciato anche da Mediterranea Saving Humans e da Sea Watch. In un primo momento, Alarm Phone ha spiegato che il mercantile Basilis L era in viaggio verso l'imbarcazione in difficoltà ma si temeva che le persone sarebbero state riportate in Libia. ”Devono essere portati in un luogo sicuro, non nelle terribili condizioni della Libia”, ha scritto la ong aggiungendo “le persone a bordo sono nel panico. Al telefono urlano e abbiamo difficoltà a comunicare con loro. Devono essere soccorsi senza ulteriori indugi!!!”.

L’allarme di Sea Watch Poco dopo, anche Sea Watch, in un Tweet, ha fatto sapere di aver avvistato l’imbarcazione “pericolosamente sovraffollata e tra onde spaventose”. “Vicino a essa un mercantile - hanno spiegato - che ha ricevuto ordine dal Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma di coordinarsi con la cd guardia costiera libica”. "ll tempo sta per scadere - ha scritto ancora Sea Watch - un mercantile nelle vicinanze non è attrezzato per i soccorsi ed è stato ordinato dalle autorità italiane di attendere la Guardia costiera libica, ma non vengono". In un successivo post la Ong ha dato ulteriori aggiornamento: "Dopo aver chiamato il centro di soccorso libico, hanno confermato che non avrebbero inviato una nave. Quando raggiungiamo di nuovo il centro nazionale di coordinamento di soccorso (Mrcc) italiano con la domanda su chi assumerà il coordinamento e la responsabilità delle persone, l'ufficiale responsabile riattacca. Le persone devono essere salvate ora prima che altre persone muoiano cercando di mettersi in salvo. L'Italia e i Paesi Ue devono assumersi la responsabilità del soccorso in mare e proteggere la vita delle persone in movimento. Ora, immediatamente, in questo caso. In generale, in ogni caso”.