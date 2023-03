Usa, procura di New York vicino a incriminazione Trump

A riportarlo è il New York Times che cita fonti informate. Secondo il quotidiano, l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha di recente avvertito gli avvocati del tycoon che l'ex presidente rischia accuse penali per il suo ruolo nei pagamenti segreti a una porno star

L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha di recente avvertito gli avvocati di Donald Trump che l'ex presidente rischia accuse penali per il suo ruolo nei pagamenti segreti a una porno star. Lo riferiscono quattro fonti informate al New York Times .

Il caso di Stormy Daniel

I fatti si riferiscono all’ottobre del 2016 - in piena campagna elettorale - quando Trump avrebbe pagato la pornostar Stormy Daniel per comprare il suo silenzio circa una relazione che avrebbe avuto con lei 10 anni prima. Lo riferiscono quattro fonti informate al New York Times. Trump ha sempre negato di aver avuto una storia con la donna. I soldi sarebbero stati dati a Stormy Daniels da Michael Cohen, ex avvocato di Trump e di fatto un facilitatore. Trump poi avrebbe rimborsato Cohen.

Le possibili ripercussioni

I pubblici ministeri hanno offerto al tycoon la possibilità di testimoniare la prossima settimana davanti al gran giurì, un chiaro segnale che un atto d'accusa è vicino. È però improbabile che Trump accetti di testimoniare. Ma se il tycoon fosse incriminato sarebbe la prima volta per un ex presidente e potrebbe minare la sua corsa per il 2024.