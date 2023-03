Trump alla convention dei conservatori: "Se eletto stop a import Cina"

In caso di ri-elezione alla Casa Bianca, l’ex presidente ha garantito che lavorerà a un piano in 4 anni per rendere gli Stati Uniti totalmente indipendenti dal Dragone. Inoltre il tycoon ha annunciato che continuerà la sua terza campagna presidenziale anche se verrà incriminato

Donald Trump torna di nuovo in campo e lo fa alla convention dei conservatori (Cpac) che si è tenuta alle porte di Washington. In caso di ri-elezione alla Casa Bianca, l’ex presidente ha garantito che lavorerà a un piano in 4 anni per eliminare tutte le importazioni dalla Cina e rendere gli Usa totalmente indipendenti dal Dragone.

Trump: "Finiremo quello che abbiamo iniziato"

Inoltre il tycoon ha annunciato che continuerà la sua terza campagna presidenziale anche se verrà incriminato. “Non penserei di lasciare”, ha detto ai giornalisti prima del suo discorso alla convention. "Finiremo quello che abbiamo iniziato. Completeremo la missione. Assisteremo a questa battaglia fino alla vittoria finale", ha quindi aggiunto.

"Metterò fine al conflitto in Ucraina"

Poi un passaggio anche sulla guerra. “Metterò fine al conflitto in Ucraina in un giorno, andrò d'accordo con Putin", ha detto Trump. E ha aggiunto: “Siamo nel periodo più pericoloso della nostra storia, rischiamo una terza guerra mondiale ma io la eviterò”. "Sono stato l'unico presidente a non avere guerre e sotto il quale la Russia non ha preso alcun Paese", ha proseguito, ricordando il blitz di Mosca in Georgia con Bush, l'annessione della Crimea sotto Obama e l'invasione dell'Ucraina (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE) con Biden. Un'invasione che, ha detto, "non sarebbe mai successa" con lui, Trump, alla Casa Bianca.