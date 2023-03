Usa 2024, nel sondaggio della convention dei conservatori Trump al 62%

L'attacco a Biden

approfondimento

"Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato", ha detto Trump nel discorso di chiusura, dove ha attaccato l'establishment del partito, i falsi repubblicani e i repubblicani dell'America dei Bush. "Siamo un Paese in declino, ma non saremo mai un Paese socialista", ha avvisato nel suo primo discorso importante dopo la ricandidatura alla Casa Bianca, denunciando i confini aperti e l'emergenza immigrati. "Salveremo il Paese da chi lo vuole distruggere", ha proseguito.

Il sondaggio

Tra i vicepresidenti preferiti svetta l'ex candidata a governatrice dell'Arizona Kari Lake col 20%, seguita da Ron DeSantis col 14%. Alle loro spalle Nikki Haley (10%), Vivek Ramaswamy e Mike Pompeo (entrambi col 6%), e la governatrice del South Dakota Cristi Noem (5%). Tra le altre indicazioni del sondaggio, effettuato tra elettori repubblicani, emerge che il 79% disapprova gli aiuti, militari e non, all'Ucraina (il 61% fortemente).

Il video

Nuove e moderne 'Freedom city' costruite da zero, auto volanti e baby bonus per un "quantum leap", un cambio radicale, nel tenore di vita americano: Donald Trump si fa precedere da un video con promesse futuristiche prima di concludere e scaldare a due passi dalla capitale la Conservative Political Action Conference (Cpac). Nella sala del Gaylord National Resort & Convention Center il sostegno per il tycoon è sembrato senza freni. Come il video delle sue ultime proposte avveniristiche, con cui vorrebbe forse evocare la campagna di Abraham Lincoln per la ferrovia transcontinentale, la visione di Theodore Roosevelt per i parchi nazionali e il sistema autostradale di Dwight Eisenhower. Ma il suo scenario visionario, privo di dettagli, sembra più un episodio dei cartoni animati anni '60 The Jetsons, dove una famiglia immaginaria volava intorno a Orbit City, o una riedizione di 'Ritorno al futuro', la fortunata pellicola di Robert Zemeckis. Trump suggerisce un concorso pubblico per progettare e realizzare sino a 10 nuove 'Freedom City' su terreno federale per "riaprire la frontiera, riaccendere l'immaginazione americana e dare a centinaia di migliaia di giovani e altre persone, tutte famiglie laboriose, una nuova possibilità di possedere una casa e, di fatto, il sogno americano". Quindi propone investimenti per sviluppare veicoli a decollo e atterraggio verticale, come già stanno facendo Boeing e Honda: una rivoluzione dei trasporti che vuole sia guidata "dall'America, non dalla Cina". L'ex presidente evoca anche la creazione di "alveari dell'industria" innescati dal taglio delle importazioni dalla Cina e un aumento della popolazione alimentato da "bonus per bambini" per incoraggiare a procreare, un'idea quest'ultima che pare rubata all'ex candidato presidenziale dem Cory Booker. "Le generazioni passate di americani hanno perseguito grandi sogni e progetti audaci che una volta sembravano assolutamente impossibili, ma oggi il nostro Paese ha perso la sua audacia. Sotto la mia guida, la riavremo in grande stile", promette nel video.