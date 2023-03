Proteste Georgia, Lavrov "Disordini pilotati come nel 2014 in Ucraina"

Per il ministro degli Esteri russo gli eventi di questi giorni sono stati orchestrati dall'Occidente per creare problemi ai confini russi e le proteste contro la legge sugli 'agenti stranieri' era "solo una scusa per tentare un cambio di potere con la forza"

Per il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, gli eventi di questi giorni in Georgia ricordano da vicino quelli di Euromaidan a Kiev che nel 2014 portarono al rovesciamento del presidente filorusso Viktor Yanukovich. In un'intervista alla televisione di Stato ripresa dalla Tass, il capo della diplomazia di Mosca ha ribadito che la Russia considera il rovesciamento di Yanukovich come un "colpo di Stato" sostenuto dall'Occidente. Per Lavrov, i disordini in Georgia sono stati orchestrati dall'estero per creare problemi ai confini russi e le proteste contro la legge sugli 'agenti stranieri' era "solo una scusa per tentare un cambio di potere con la forza".