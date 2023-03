Nella mappa dell'Ue della presidenza svedese manca la Sardegna

Economia

Secondo l'Eurostat, il nostro è uno dei Paesi in Europa in cui la differenza di paga oraria tra uomo e donna è più bassa. Un aspetto su cui invece l'Italia è sicuramente indietro è quello della percentuale di donne tra scienziati e ingegneri

Secondo l' Eurostat, l'Italia è uno dei Paesi in Europa in cui la differenza di paga oraria tra uomo e donna è più bassa . Questo è un dato che può stupire, infatti va contestualizzato

Innanzitutto, Eurostat prende in considerazione solo le imprese con più di 10 dipendenti, mentre in Italia molte imprese non raggiungono questo numero. Inoltre non è incluso il settore dell'agricoltura. Infine, la paga oraria non tiene conto del fatto che le donne lavorano meno e il tasso di occupazione femminile è più basso