Incidente al largo delle coste britanniche. Oggi, 10 marzo, una petroliera è entrata in collisione con una nave cargo nelle acque del Mare del Nord. Stando a Sky News Uk, l'urto ha causato un incendio alla petroliera e alcune fiamme sono poi state notate anche a bordo del cargo. Per ora non si hanno notizie di eventuali vittime: sono in corso le operazioni di soccorsi dei marittimi a bordo della nave. Si teme che possano esserci conseguenze a livello ambientale, anche se per il momento non sono stati forniti dettagli su potenziali rischi d'inquinamento. La petroliera è svedese, ma con bandiera statunitense, mentre il cargo è tedesco, ma con bandiera portoghese.