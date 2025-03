Inquinamento zero, a che punto è l'Ue?

Pubblicato il report dell’Agenzia europea dell’ambiente sull'avanzamento verso gli obiettivi di inquinamento zero entro il 2030. Migliorano i dati su qualità dell’aria, contaminazione da pesticidi e consumo di antibiotici negli allevamenti; resta molto da fare per l’agricoltura, i rifiuti urbani e le microplastiche. E alcuni obiettivi sappiamo già di non poterli raggiungere entro il termine previsto