Finlandia, ministro accusato di avere problemi con l'alcol: lui nega

Il ministro dell'Economia finlandese Mika Lintilä sarebbe stato sotto l'effetto dell'alcol mentre rispondeva alle interrogazioni parlamentari lo scorso dicembre e anche durante una cena di gala organizzata dal re di Svezia a maggio. Lo afferma "Politico", ma la notizia è stata diffusa anche dai media finlandesi, tra cui il tabloid Iltalehti che accusa Lintilä di bere regolarmente vino e brandy durante i viaggi di lavoro. Il ministro dell'Economia di Helsinki, però, nega tutte le accuse.

La difesa del ministro

Il 56enne, che siede in parlamento dal 1999 ed è eletto nelle fila del partito di Centro, sostiene di non avere problemi con l'alcol: "Se sei in parlamento da 24 anni, (spendendo) più di sei anni come membro del governo, allora una tale carriera non è possibile se l'alcol gioca un ruolo così importante", ha detto Lintilä all'emittente pubblica Yle. "L'alcol non ha influenzato in alcun modo le mie mansioni lavorative e non ho sentito nessuno affermare che abbia influito sulle mie mansioni lavorative", ha aggiunto il ministro che ha anche dichiarato di volersi ricandidare alle prossime elezioni del 2 aprile.