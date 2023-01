Dubai sospende tassa sulla vendita di alcolici per incentivare turismo

L’obiettivo è rendere più attrattiva per gli stranieri la città degli Emirati Arabi in una concorrenza sempre più serrata tra i Paesi di quell’area geografica. Un passo in questo senso è stato appena compiuto da Dubai che ha eliminato la tassa sugli alcolici del 30% e smetterà di far pagare le licenze personali per gli alcolici, che chiunque intenda bere deve avere con sé. A raccontare il cambiamento in atto nella città del Golfo Persico è stata la Bbc. Non è chiaro se il provvedimento, entrato in vigore ieri, sarà permanente. Il Financial Times ha descritto la mossa come una prova di un anno, citando "dirigenti del settore informati della decisione".