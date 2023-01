Canada, linee guida governo per consumo alcol: 2 drink a settimana

Cambiate le raccomandazioni sul consumo settimanale di alcolici rispetto a quelle del 2011. Scetticismo da parte di alcuni esperti ascolta articolo Condividi

Limitarsi a soli due drink a settimana e, idealmente, ridurre del tutto l'alcol. Sono le regole contenute nelle nuove linee guida in Canada sull'uso dell'alcol. Le raccomandazioni rappresentano un drastico cambiamento rispetto alle precedenti del 2011, dove il livello di "basso rischio" veniva identificato in non più di 10 drink a settimana per le donne e 15 drink a settimana per gli uomini. “Volevamo semplicemente presentare le prove al pubblico canadese, in modo che potessero riflettere sul loro consumo di alcol e prendere decisioni informate", ha affermato Peter Butt, professore di medicina di famiglia presso l'Università del Saskatchewan.

Lo scetticismo degli esperti Le nuove linee guida sono state accolte con scetticismo da alcuni esperti di salute. "Questo tipo di ricerca spesso non considera altri parametri riferiti alla salute generale di un individuo e il benessere che può derivare da un uso consapevole dell'alcol", ha affermato Dan Malleck, professore di scienze della salute presso la Brock University. "Con il loro lavoro come Centro canadese per l'abuso di sostanze e le dipendenze, non c'è spazio per considerare che potrebbero esserci benefici. Il loro compito è trovare danni." Malleck ha descritto le linee guida come "irresponsabili" e ha affermato che rischiano di creare "ansia e stress" tra i canadesi che una volta si consideravano bevitori moderati ma ora occupano una categoria "ad alto rischio". "La ricerca che stanno utilizzando ignora anche il divertimento, il piacere, il sollievo dallo stress e la collegialità associati all'alcol".

"Un tentativo per comprendere meglio la realtà del consumo di alcol" “L'alcol è una droga psicoattiva. Ma questo è il punto: le persone non usano l'alcol occasionalmente, lo usano tutti i giorni", ha affermato Taryn Grieder, professore di psicologia all'Università di Toronto. Grieder afferma che ci sono componenti nell'alcol che possono essere utili, ma in genere si trovano solo in alcune bevande. “Un bicchiere di vino rosso al giorno potrebbe avere dei benefici. Ma non la birra, non un sorso di superalcolico. Penso che le persone abbiano preso l'idea che l'alcol potesse avere benefici per la salute e l'abbiano davvero accettata."

Etichette per illustrare i rischi La CCSA ha anche suggerito che potrebbero esserci vantaggi nell'etichettatura obbligatoria delle bevande alcoliche, avvertendo di possibili rischi per la salute e includendo indicazioni sugli standard di consumo. "Potrebbe aiutare a cambiare la percezione delle persone, con etichette che mostrano la cirrosi epatica e i possibili effetti a lungo termine che il bere può avere", ha detto Grieder. "Queste linee sono per la persona media e la speranza è che le persone riconoscano i rischi associati all'uso, e in particolare all'uso a lungo termine".