Trump, canzone con i responsabili dell'assalto a Capitol Hill. Video

Mondo

Usa Weekly News, Biden a Kiev, poi dice: “Intendo candidarmi nel 2024"

Alla vigilia del primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina, Joe Biden ha fatto una visita a sorpresa a Kiev. Era la sua prima volta da quando è cominciata la guerra, in tutto il Paese hanno suonato a lungo gli allarmi antiaereo per dargli il benvenuto. Zelensky ha parlato di “visita storica” e “colloqui fruttuosi che avranno un riflesso sul campo di battaglia”. Al suo rientro negli USA, il Presidente ha annunciato: “Intendo candidarmi alle elezioni nel 2024” A cura di Valentina Clemente

“L’Ucraina resiste” - A un anno dall'inizio della guerra, Biden ha fatto una visita a sorpresa a Kiev, la prima: in tutto il Paese hanno suonato a lungo gli allarmi antiaereo per dargli il benvenuto. Zelensky ha parlato di “visita storica”. Biden ha preso di mira direttamente il capo del Cremlino, Vladimir Putin: “Si è sbagliato di grosso”, ha detto, per aver pensato che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente non avrebbe risposto perché diviso: “Un anno dopo, Kiev resiste. E l'Ucraina resiste. La democrazia resiste”

“Sostegno all’indipendenza” - “Sono qui per mostrare il nostro fermo sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale della nazione”: questo il messaggio consegnato a Zelensky da Biden, che ha detto di avere “piena fiducia” sul fatto che l’Ucraina vincerà in quella che è “la più grande guerra sul suolo europeo in tre quarti di secolo”