Estonia, elezioni: vince la premier Kallas. Male l'estrema destra

Politica

Questa tornata elettorale ha portato diversi nomi celebri - come quello di Luca Paladini, fondatore e portavoce de “I Sentinelli”, del direttore editoriale di Libero e della candidata presidente del Movimento 5 Stelle in Lazio - a fare ingresso per la prima volta nei rispettivi Consigli regionali. Tanti anche gli esclusi, come Alberto Veronesi, Giulio Gallera e Cosima Buccoliero, ex direttrice del carcere di Bollate