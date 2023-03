Indonesia, incendio in un deposito di carburante: almeno 19 i morti

Mondo

È di almeno 125 morti il bilancio degli scontri avvenuti ieri sera Malang, in Indonesia, dopo una partita di calcio allo stadio Kanjuruhan. "Sono state indentificate 124 vittime e un'altra non lo è ancora", ha riferito il vice governatore della regione, Emil Dardak, a Metro TV. In precedenza lo stesso Dardak aveva parlato di 174 morti. "In realtà - ha spiegato - alcuni nomi erano stati registrati due volte" per errore. Secondo i media indonesiani, diverse persone sono morte calpestate nella calca