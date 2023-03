Qatargate, Eva Kaili e Marc Tarabella restano in carcere

I giudici hanno confermato la decisione di estendere per almeno altri due mesi la custodia cautelare per la ex vicepresidente del Parlamento europeo. Per l'europarlamentare, invece, è previsto un nuovo riesame entro la fine di marzo

La Corte d'Appello del tribunale di Bruxelles ha deciso di tenere ancora in carcere l'eurodeputato Marc Tarabella, in detenzione preventiva dallo scorso 10 febbraio nell'ambito del Qatargate . Lo ha riferito l'avvocato del politico belga, Maxim Toeller, indicando che un nuovo riesame della sua custodia cautelare dovrebbe tenersi entro la fine di marzo. Intanto la giustizia belga ha anche esteso la custodia cautelare dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre, per almeno altri due mesi. Lo riferisce la procura federale del Belgio.

L'avvocato di Tarabella: “Sarà trasferito in un carcere più vicino alla famiglia”

approfondimento

Qatargate, avvocati Cozzolino accusano Panzeri: "Ha inventato tutto"

"Per riavvicinarlo alla sua famiglia – ha aggiunto il legale – nonostante la sua ingiusta carcerazione, abbiamo ottenuto che sia trasferito a breve" dal carcere brussellese di Saint-Gilles "in un carcere più vicino ai suoi familiari", probabilmente "nell'area della Vallonia".

"Continueremo a lottare per far uscire di prigione una persona innocente perché, lo ricordiamo, Marc Tarabella è innocente, non ha nulla di cui rimproverarsi e non ha mai ricevuto denaro o regali in cambio delle sue opinioni – ha proseguito il legale – La durata media della carcerazione preventiva in Belgio è di poco superiore ai tre mesi, ma tre mesi di carcere per un innocente sono sicuramente molto più lunghi che per un colpevole", aggiunto Toeller sottolineando che "il fatto che questa situazione si basi su accuse egoistiche è difficile da accettare".