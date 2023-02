Qatargate, Panzeri e Kaili restano in carcere

La decisione della procura federale belga. I due sono detenuti dallo scorso 9 dicembre e resteranno dietro le sbarre per almeno altri due mesi. Attesa nelle prossime ore la decisione sulla custodia cautelare per Tarabella

L'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri e l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, entrambi detenuti dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate , resteranno in carcere per almeno altri due mesi. Lo riferisce all'Ansa il portavoce della procura federale belga.

Si attende anche decisione su Tarabella

Nella giornata di oggi si è tenuta un'udienza per la conferma della custodia cautelare anche per l'eurodeputato belga Marc Tarabella, arrestato sabato scorso: per lui la decisione dei giudici è attesa nelle prossime ore.